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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Daimler Truck auf 'Kaufen' - Fairer Wert 52 Euro

16.03.26 11:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,51 EUR -0,07 EUR -0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Auftragseingang des Lkw-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Holger Schmidt am Montag. Gemeinsam mit der für 2026 erwarteten Erholung der Absatzmärkte Nordamerika und Europa sowie der zuletzt wiedererstarkten Auftragsentwicklung für "Class 8"-Lkw in den USA seien das ermutigende Signale./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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