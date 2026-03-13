ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Daimler Truck auf 'Kaufen' - Fairer Wert 52 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Auftragseingang des Lkw-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Holger Schmidt am Montag. Gemeinsam mit der für 2026 erwarteten Erholung der Absatzmärkte Nordamerika und Europa sowie der zuletzt wiedererstarkten Auftragsentwicklung für "Class 8"-Lkw in den USA seien das ermutigende Signale./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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