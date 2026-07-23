ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 21 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Evonik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 21 Euro angehoben. Die Geschäftsentwicklung des Spezialchemiekonzerns habe sich im zweiten Quartal stark beschleunigt, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf höhere Verkaufsmengen, gestiegene Preise und fortlaufende Kostensenkungen zurückzuführen. Insbesondere habe Evonik von temporären Lieferengpässen bei Wettbewerbern profitiert./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
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|15:16
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|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
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|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.