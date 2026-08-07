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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 486 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz von 420 auf 486 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Vermögensverwaltungs-Geschäft habe den Versicherer im zweiten Quartal mit hohen Nettomittelzuflu?ssen beflügelt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betonte das operative Wachstum, das es in allen drei Segmenten gegeben habe. Der Überschuss sei allerdings durch realisierte Veräußerungsverluste und Restrukturierungsaufwendungen gedämpft worden./rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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07.08.26 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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07.08.26 Allianz Neutral UBS AG
07.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.