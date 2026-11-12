ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 508 Euro - 'Kaufen'

12.11.26 17:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu./rob/gl/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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