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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 508 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu./rob/gl/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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17:31 Allianz Kaufen DZ BANK
12:11 Allianz Neutral UBS AG
11:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:11 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.

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