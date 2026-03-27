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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro - 'Halten'

15.04.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML (ASML NV) von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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