ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Aurubis auf 96 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) nach endgültigen Zahlen und einer spezifizierten Prognose von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neue Ergebnisprognose für 2021/22 habe positiv überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der wirtschaftliche Rückenwind werde dem Kupferproduzenten wohl auch im laufenden Geschäftsjahr Unterstützung geben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 16:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 16:21 / MEZ