ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Axel Springer auf 63 Euro - 'Halten'

Heute im Fokus

DAX schwächer -- KKR legt offizielles Übernahmeangebot für Axel Springer vor -- VW beendet Partnerschaft mit Aurora -- Fresenius, Tesla, Sprint, T-Mobile, Siemens im Fokus

Rheinmetall liefert in Großauftrag weitere Transportfahrzeuge an Bundeswehr. Inditex verdient im ersten Quartal mehr und bestätigt Ausblick. Achiko will an die Schweizer Börse. LafargeHolcim-Großaktionär reduziert Beteiligung. United-Technologies-Großaktionär ist anscheinend gegen Fusion mit Raytheon. Trump droht erneut: China muss zu Ursprungs-Deal zurückkommen.