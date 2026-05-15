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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 63 Euro - 'Kaufen'

18.05.26 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52,78 EUR 0,06 EUR 0,11%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein starker Jahresauftakt des Chemiekonzerns und ein klarer Fokus auf den Aktionärswert trieben die Neubewertung voran, schrieb Peter Spengler in einem Kommentar am Montag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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