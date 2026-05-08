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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 11,60 Euro - 'Kaufen'

11.05.26 17:34 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Thorsten Reigber in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Auftragseingang des Unternehmens. Zusammen mit der guten Entwicklung des Service-Segments gebe dies Zuversicht für die kommenden Quartale. Die Konsensschätzungen könnten kurzfristig leicht steigen, und die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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