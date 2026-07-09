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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 12 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 11,60 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG beschleunige die Erreichung der Mittelfristziele 2030 und auch die Neuausrichtung hin zu einem margenstarken Systemanbieter, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber auch im klassischen Portfolio verfüge der Motorenbauer über operative Hebel. Diese seien im zweiten Quartal von einer deutlichen Margenverbesserung im Motorengeschäft untermauert worden./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research