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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro - 'Kaufen'

30.03.26 17:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
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DEUTZ AG
8,49 EUR 0,15 EUR 1,74%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 9,30 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig und hänge von der weiteren Erholung des Motoren-Geschäfts ab, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Das habe zuletzt leichte Erholungstendenzen gezeigt. Strukturelle Verbesserungen aus dem Kostenprogramm "Future Fit" spielten auch 2026 eine wichtige Rolle./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
16:56DEUTZ KaufenDZ BANK
03.03.2026DEUTZ BuyWarburg Research
06.01.2026DEUTZ BuyWarburg Research
16.12.2025DEUTZ BuyWarburg Research
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16.12.2025DEUTZ BuyWarburg Research
19.11.2025DEUTZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

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