ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Quartalszahlen von 55 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Express-Geschäft habe trotz Gegenwind überzeugt. Der operative Gewinn und der freie Barmittelzufluss seien stärker als erwartet ausgefallen./rob/niw/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben