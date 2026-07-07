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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 63 Euro - 'Kaufen'

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
55.40 EUR -1.02 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben./rob/gl/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:16 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
10:21 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
08:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
08:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.