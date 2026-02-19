DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.651 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,38 -0,4%Gold5.215 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht letztlich unter 25.000 Punkte -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie
Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'

23.02.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,66 EUR 0,57 EUR 6,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel von 10,50 auf 10,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versorger habe eine überzeugende Strategieaktualisierung mit einer erheblichen Ausweitung des Investitionsbudgets und unerwartet starken Gewinnzielen vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Enel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
18:11Enel KaufenDZ BANK
15:01Enel OverweightBarclays Capital
11:21Enel BuyJefferies & Company Inc.
11:16Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:56Enel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:11Enel KaufenDZ BANK
15:01Enel OverweightBarclays Capital
11:21Enel BuyJefferies & Company Inc.
11:16Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:26Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:56Enel Market-PerformBernstein Research
20.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Enel HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:16Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
19.11.2025Enel UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enel S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen