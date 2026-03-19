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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 27,50 Euro - 'Kaufen'

20.03.26 17:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Eni S.p.A.
23,40 EUR -0,45 EUR -1,89%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 26 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt von einem Strategie-Update des Ölkonzerns. Er verwies dabei auch auf attraktive Ausschu?ttungen. Eni sei außerdem ein

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großer Profiteur der deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Krieges./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
16:56Eni KaufenDZ BANK
11:51Eni BuyJefferies & Company Inc.
11:21Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Eni OverweightBarclays Capital
19.03.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
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11:51Eni BuyJefferies & Company Inc.
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19.03.2026Eni OverweightBarclays Capital
18.03.2026Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2026Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Eni Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Eni UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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