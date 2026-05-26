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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten'

27.05.26 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Evonik AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein solides erstes Quartal gehe bei dem Chemiekonzern einher mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr, der auf verhaltenem Niveau bestätigt worden sei, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält die Aktie für fair bewertet. Konjunkturelle Risiken rechtfertigten eine neutrale Haltung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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