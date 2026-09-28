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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 22 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Evonik von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF-Übernahmefantasie eröffnet weiteres Kurspotenzial", schrieb Peter Spengler am Montag. "Strategisch könnte Evonik BASFs Spezialchemiegeschäft stärken, allerdings müssen Finanzierung, zusätzliche Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden."/rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:21 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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