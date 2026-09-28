ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 22 Euro - 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Evonik von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF-Übernahmefantasie eröffnet weiteres Kurspotenzial", schrieb Peter Spengler am Montag. "Strategisch könnte Evonik BASFs Spezialchemiegeschäft stärken, allerdings müssen Finanzierung, zusätzliche Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden."/rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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