ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Hellofresh auf 74 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von HelloFresh von 65 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Anhaltende Lockdown-Maßnahmen sorgten im ersten Quartal für eine Fortsetzung der Sonderkonjunktur", schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die hohe Dynamik dürfte sich in den kommenden Monaten abschwächen, die Akzeptanz von Online-Angeboten aber nicht mehr unter Vorkrisenniveau zurückfallen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 13:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 14:25 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------