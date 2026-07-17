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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola auf 19 Euro - 'Verkaufen'

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Iberdrola SA
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie (Iberdrola SA) von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
17:41 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
12:41 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:01 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
11:36 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets