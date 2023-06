ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Munich Re auf 372 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 360 auf 372 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer profitiere von dem sehr gu?nstigen Marktumfeld im Schaden-Segment, das Preiserhöhungen über der Inflation ermögliche, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Leben-Geschäft wirke sich mit dem Ende der Corona-Pandemie eine niedrigere Sterberate positiv aus, vor allem in den USA. Zudem führe das höhere Zinsniveau zu höheren Kapitalanlage-Ergebnissen in sämtlichen Segmenten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 08:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 08:35 / MESZ