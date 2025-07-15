DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,81 +2,5%Dow44.425 +1,0%Nas21.631 +1,2%Bitcoin102.605 +0,3%Euro1,1677 +0,5%Öl66,12 -0,9%Gold3.348 +0,1%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 21 Euro - 'Kaufen'

12.08.25 19:19 Uhr
Aktien
NORMA Group SE
18,18 EUR 1,72 EUR 10,45%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group (NORMA Group SE) nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu NORMA Group SE

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
19:01NORMA Group SE KaufenDZ BANK
12:11NORMA Group SE BuyWarburg Research
10:01NORMA Group SE AddBaader Bank
21.07.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
18.07.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19:01NORMA Group SE KaufenDZ BANK
12:11NORMA Group SE BuyWarburg Research
10:01NORMA Group SE AddBaader Bank
21.07.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
18.07.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
11.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
10.03.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

