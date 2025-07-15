ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 21 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group (NORMA Group SE) nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
