DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Nvidia auf 205 Dollar - 'Kaufen'

28.08.25 15:04 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von NVIDIA von 195 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipkonzern habe gute Zahlen vorgelegt, zahlreiche Bestmarken aufgestellt und die Markterwartungen getoppt, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:07 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:12 / MESZ

