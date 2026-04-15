ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Lkw-Produktionsraten in Nordamerika dürften sukzessive Rückenwind verleihen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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