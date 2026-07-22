DAX 25.014 -0,6%ESt50 6.262 -0,9%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,63 +1,1%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.626 -0,4%Euro 1,1409 ±0,0%Öl 98,5 +4,7%Gold 4.092 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens auf 330 Euro - 'Kaufen'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
270.50 EUR -0.25 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit dürfte der Technologiekonzern eine erneut gute operative Dynamik verzeichnet haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ob dies ausreiche, bereits jetzt den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 zu erhöhen, sei aber noch unklar. Neue Mittelfristziele seien denkbar./rob/edh/mf

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:36 Siemens Kaufen DZ BANK
14.07.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.07.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Underweight Barclays Capital
07.07.26 Siemens Buy UBS AG