ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Teamviewer auf 7 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für TeamViewer nach Zahlen zum ersten Quartal von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung helle sich auf, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Spezialist für Fernwartungs-Software zeige im Kern ein deutlich höheres Wachstum, als es das Zahlenwerk auf den ersten Blick ausweise./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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