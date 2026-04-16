DAX24.699 +2,3%Est506.054 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +1,1%Nas24.478 +1,6%Bitcoin65.842 +3,3%Euro1,1804 +0,2%Öl89,45 -8,9%Gold4.863 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX geht mit Kurssprung ins Wochenende -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Bitcoin, Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs TSMC-Aktie korrigiert nach Rekordquartal: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal? Iran öffnet Straße von Hormus: DAX springt hoch und erreicht drittes Wochenplus in Folge - Brisanter Uran-Deal?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fuchs auf 'Halten' und fairen Wert auf 40 Euro

17.04.26 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
38,44 EUR 0,38 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Fuchs (FUCHS SE VZ) von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wer von 36 auf 40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Schmierstoffherstellers priorisiere margenstarke Wachstumsfelder und untermauere die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2031, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Allerdings stehe das Unternehmen vor Herausforderungen wie dem schwachen Industrietrend in Europa und dem Transformationsdruck im Automobilsektor./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

DatumMeistgelesen

Analysen zu FUCHS SE VZ

DatumRatingAnalyst
16:06FUCHS SE VZ HaltenDZ BANK
16.04.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FUCHS SE VZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.04.2026FUCHS SE VZ BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FUCHS SE VZ OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FUCHS SE VZ BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026FUCHS SE VZ BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16:06FUCHS SE VZ HaltenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
16.07.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
02.06.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
30.04.2025FUCHS SE VZ HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
13.08.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK
31.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
23.07.2025FUCHS SE VZ ReduceBaader Bank
16.07.2025FUCHS SE VZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FUCHS SE VZ nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen