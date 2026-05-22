ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fuchs SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 43 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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