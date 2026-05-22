ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fuchs SE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 43 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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