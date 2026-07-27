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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ

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13:31 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
12:11 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG