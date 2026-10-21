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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Iberdrola auf 'Halten' und fairen Wert auf 22 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
21.50 EUR 0.20 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Iberdrola (Iberdrola SA) nach der Vorlage von Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 22 Euro angehoben. Die Ergebnisse des Energieversorgers seien gut gewesen und die Jahresziele erneut hochgesetzt worden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten und des überdurchschnittlichen Gewinnwachstums hält der Analyst den aktuellen Bewertungsaufschlag für gerechtfertigt./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:31 Iberdrola SA Halten DZ BANK
14:21 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
14:16 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:16 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
14:11 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets

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