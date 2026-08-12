ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt K+S auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 16,75 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat K+S (K+S) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 15,25 auf 16,75 Euro angehoben. Die Resultate des Kalidünger-Herstellers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte geht mit Blick auf die agrarischen Rahmenparameter inzwischen von einem sich sanft verbessernden Geschäftsumfeld aus, sodass das Chance-/Risiko-Verhältnis für die Aktien nun positiver sei./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
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|11:11
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.