ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat (KWS SAAT SECo) im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter
aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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