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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt KWS Saat auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 82 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.00 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat (KWS SAAT SECo) im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter

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aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:26 KWS SAAT SECo Kaufen DZ BANK
09.10.26 KWS SAAT SECo Halten DZ BANK
02.10.26 KWS SAAT SECo Add Baader Bank
28.09.26 KWS SAAT SECo Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT SECo Add Baader Bank

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