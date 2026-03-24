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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Nemetschek auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro

25.03.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
67,15 EUR 0,25 EUR 0,37%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Nemetschek (Nemetschek SE) von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16:36Nemetschek SE HaltenDZ BANK
20.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16:36Nemetschek SE HaltenDZ BANK
20.03.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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