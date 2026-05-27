DAX25.175 +0,3%Est506.075 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +3,2%Nas26.970 +0,2%Bitcoin63.025 ±-0,0%Euro1,1681 +0,3%Öl91,56 -1,9%Gold4.584 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Rio Tinto auf 'Kaufen' - Fairer Wert 9000 Pence

29.05.26 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
92,29 EUR 0,68 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
15:51Rio Tinto KaufenDZ BANK
26.05.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15:51Rio Tinto KaufenDZ BANK
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Rio Tinto NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Rio Tinto Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen