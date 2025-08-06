ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain anlässlich der jüngst präsentierten Halbjahrezahlen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 88 auf 108 Euro angehoben. Der Baustoffkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Franzosen seien gut aufgestellt, um vom robusten Renovierungsmarkt zu profitieren. Zudem erachtet der Experte die über Zukäufe stark verbreiterten Spezialchemieaktivitäten mittelfristig als deutlich wertschöpfend. Ferner erwartet der Fachmann positive Impulse durch den Anfang Oktober stattfindenden Kapitalmarkttag./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:11
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.2025
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.2025
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.2024
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.2021
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.2020
|Saint-Gobain Underperform
|Jefferies & Company Inc.
