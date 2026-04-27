ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Südzucker auf 'Halten' - Fairer Wert 11,85 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Südzucker nach den am Montag vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 11,50 auf 11,85 Euro angehoben. Analyst Axel Herlinghaus begründete den höheren fairen Wert mit erhöhten Schätzungen für den Zuckerproduzenten. Das Anlageurteil laute daher nun "Halten", hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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