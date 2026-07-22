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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Tesla auf 'Kaufen' - Fairer Wert 385 Dollar

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. "Der Zukunft wieder einen Schritt näher", titelte Markus Leistner am Donnerstag nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugpioniers. Im zweiten Jahresviertel habe Tesla deutlich mehr Modelle verkauft. Hohe Investitionen in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik und eigene Chipfabriken seien unverzichtbar, stellten aber mittelfristig einen Belastungsfaktor dar. Zur Hochstufung verwies der Analyst auf die hohen vorbörslichen Kursverluste nach dem Bericht des Konzerns./rob/ajx/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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16:06 Tesla Kaufen DZ BANK
12:46 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
09:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK