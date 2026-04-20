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ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

21.04.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
94,75 EUR 2,70 EUR 2,93%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat WACKER CHEMIE von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu WACKER CHEMIE AG

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20.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
17.04.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
16.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
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26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
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11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
20.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
17.04.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
16.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
09.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
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10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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