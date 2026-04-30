ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Aixtron auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 45 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent