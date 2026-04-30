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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Aixtron auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 45 Euro

04.05.26 13:04 Uhr
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AIXTRON SE
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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