ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt BMW auf 'Halten' - Fairer Wert 65 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat BMW von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 65 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei zwar besser als befu?rchtet ausgefallen, schrieb Michael Punzet in einer Einschätzung am Freitag. Kurzfristig aber sei nicht mit einer spürbaren Besserung der Lage in China zu rechnen. Bis zum Kapitalmarkttag Ende September rechnet Punzet nicht mit nennenswert positiven Impulsen fu?r den Aktienkurs./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.