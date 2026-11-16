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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
57.98 EUR -0.76 EUR -1.29 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag (Brenntag SE) von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte./rob/ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12:36 Brenntag SE Neutral UBS AG
10:41 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
09:46 Brenntag SE Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.

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