ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt CTS Eventim auf 'Halten' - Fairer Wert 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 71 auf 60 Euro je Aktie gesenkt. Eine schnelle Kurserholung würde ihn überraschen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die hohe Marktmacht und die Preispolitik des Ticketvermarkters seien in den letzten Jahren vielfach diskutiert worden. Die jüngste mediale Aufarbeitung dieser Themen habe keine wesentlichen Neuigkeiten gebracht. Dass CTS Nachholbedarf im Bereich der guten Unternehmensführung habe, sei zwar ebenfalls keine neue Erkenntnis, könnte einer schnellen Erholung der Aktie jedoch entgegenstehen./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 13:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 13:47 / MESZ

