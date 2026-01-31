ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei übertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben