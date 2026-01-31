DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3500 -2,4%Nas22.664 -1,8%Bitcoin55.144 -2,2%Euro1,1862 -0,1%Öl67,34 -3,3%Gold4.932 -3,0%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'

12.02.26 18:19 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei übertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
18:01Adyen BV Parts Sociales KaufenDZ BANK
14:51Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:56Adyen BV Parts Sociales OverweightBarclays Capital
12:36Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
12:01Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

