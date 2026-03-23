DAX23.021 +1,7%Est505.660 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,9%Nas22.056 +1,4%Bitcoin61.604 +1,4%Euro1,1581 -0,3%Öl100,5 +0,6%Gold4.573 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Sony-Aktie im Blick: E-Auto-Projekt mit Honda vorerst gescheitert Sony-Aktie im Blick: E-Auto-Projekt mit Honda vorerst gescheitert
Munich-Re-Aktie: Rückversicherer warnt vor rasant wachsender Cyberkriminalität Munich-Re-Aktie: Rückversicherer warnt vor rasant wachsender Cyberkriminalität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'

25.03.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
24,68 EUR 0,50 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15:06Carl Zeiss Meditec HaltenDZ BANK
18.03.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
11.03.2026Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15:06Carl Zeiss Meditec HaltenDZ BANK
18.03.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Carl Zeiss Meditec Market-PerformBernstein Research
11.03.2026Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.02.2026Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen