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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'

13.05.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Bonner hätten bei allen Geschäftsbereichen geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht niedrigere faire Wert reflektiere im Wesentlichen eine etwas reduzierte Zielbewertung der Beteiligung an der Tochter T-Mobile US./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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