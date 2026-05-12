ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Bonner hätten bei allen Geschäftsbereichen geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht niedrigere faire Wert reflektiere im Wesentlichen eine etwas reduzierte Zielbewertung der Beteiligung an der Tochter T-Mobile US./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent