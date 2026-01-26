DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -2,1%Nas22.664 -1,8%Bitcoin55.144 -2,2%Euro1,1862 -0,1%Öl67,34 -3,3%Gold4.932 -3,0%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für EssilorLuxottica - 'Kaufen'

12.02.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
259,10 EUR -20,90 EUR -7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit smarten Brillen dürfte sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen können, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er hält es für wahrscheinlich, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen smarte Brillen verkauft werden könnten. Dies sollte sich positiv auf das langfristige Konzernwachstum auswirken, aber das Ebit-Margen-Ziel von 19 bis 20 Prozent weiter in die Zukunft verschieben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu EssilorLuxottica

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
17:31EssilorLuxottica KaufenDZ BANK
15:41EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
14:51EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
13:16EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
11.02.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
