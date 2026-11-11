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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Flughafenbetreiber in einer Studie am Mittwoch ein solides drittes Quartal, getragen vom internationalen Geschäft. Der dort erzielte operative Gewinn (Ebitda) habe eine verhaltende Entwicklung in Frankfurt kompensiert. Der Experte senkte aber den fairen Wert etwas./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
17:46 Fraport Kaufen DZ BANK
09.11.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Fraport Underweight Barclays Capital
05.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fraport Hold Warburg Research

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