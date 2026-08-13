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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Halten'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HUGO BOSS anlässlich der auf 48 Prozent aufgestockten Beteiligung durch die Frasers Group von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Frasers Group gewinne stetig mehr Kontrolle über den Modekonzern, zahle für die schleichende Übernahme aber nur einen "Sparpreis" schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Free-Cashflow-Schätzungen für Hugo Boss./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
16:46 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
04.08.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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