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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Kaufen'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jungheinrich von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Alexander Hauenstein sprach am Freitag nach den jüngsten Quartalszahlen von einem erneuten Rückschlag für die Mission "Rückgewinnung von Investorenvertrauen". Die vorläufigen Kennziffern hätten zwar eine bessere Umsatzentwicklung gezeigt, aber geringere Margen. Prognoseanpassungen im Stapler-Segment seien unschön, aber nicht gänzlich unerwartet gekommen. Hauenstein sieht trotz Makro-Unsicherheit auf derzeitigem Kursniveau bei negativer Stimmung mehr Chancen als Risiken./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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21.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research