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ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten'

24.03.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
13,36 EUR 0,55 EUR 4,29%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für LANXESS von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11:26LANXESS HaltenDZ BANK
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
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23.03.2026LANXESS SellUBS AG
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