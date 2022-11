ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 48 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von LANXESS von 62 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Lanxess habe den Umbau zu einem Spezialchemieunternehmen weitgehend abgeschlossen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die erste Anzahlung fu?r das Geschäft mit Hochleistungskunststoffen, das in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden soll, solle im ersten Quartal 2023 erfolgen. Damit sei Lanxess gut geru?stet, das voraussichtlich schwierige Jahr 2023 gut zu u?berstehen. In den Jahren 2024 und 2025 dürften dann die vollen Synergien aus den Akquisitionen Emerald Kalama und IFF MC Rückenwind liefern./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 14:33 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 14:40 / MEZ

